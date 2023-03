Superman & Lois 3, la nuova immagine mostra un Lex Luthor stranamente barbuto

I fan erano impazienti dell'avvento di Lex Luthor nell'universo narrativo di Superman & Lois, e ora l'Entertainment Weekly ha pubblicato un'immagine in cui Michael Cudlitz (Abraham in The Walking Dead) interpreta l'iconico antagonista DC.

L'elemento più originale della foto è indubbiamente la folta barba, decisamente inaspettata per il personaggio in questione. "Personalmente, ho sempre pensato che Lex fosse solo frainteso" ha dichiarato Cudlitz, per poi aggiungere: "L'intera esperienza è stata fantastica", considerando "la collaborazione con gli showrunner Todd [Helbing] e Brent [Fletcher], l'accoglienza calorosa che ho ricevuto da Tyler [Hoechlin] ed Elizabeth [Tulloch], l'intero cast e la troupe. Non vedo l'ora di condividere con i fan tutto il nostro divertimento".

Classe '64, Michael Cudlitz ha partecipato a svariati progetti cinematografici (Il mondo dei replicanti, Driven - Il caso DeLorean, Red Stone) e televisivi (Lost, The Walking Dead, Young Sheldon), mentre in Italia è stato doppiato dai professionisti più disparati: basti pensare a Franco Mannella per The Walking Dead o Mirko Mazzanti per Lost. Inoltre, Cudlitz è stato a sua volta doppiatore per la serie di videogiochi Call of Duty, oltre che regista: Michael Cudlitz ha infatti diretto qualche episodio di The Walking Dead.

Cosa dobbiamo aspettarci da questa nuova stagione di Superman & Lois? Sconfitta Ally Allston, Clark e Lois lavorano nella Gazzetta di Smallville e si godono la tranquillità; almeno finché non sopraggiunge una nemesi pronta a "cambiare per sempre la famiglia Kent"... Riusciranno i nostri eroi a superare i nuovi ostacoli davanti a loro? Per approfondire l'argomento, ecco la sinossi che anticipa i villain di Superman & Lois 3.