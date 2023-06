Superman & Lois 3, svelata la sinossi dell'episodio con Lex Luthor

Era il marzo 2023 quando fu rivelata un'immagine di Superman & Lois con un Lex Luthor barbuto, e oggi, a tre mesi di distanza, la rete The CW ha pubblicato una sinossi del prossimo episodio che anticipa l'apparizione di Michael Cudlitz nei panni del celebre personaggio.

La puntata in questione è Injustice e andrà in onda il 20 giugno 2023 negli Stati Uniti. Così recita la sinossi ufficiale: "Lois (Elizabeth Tulloch) e Clark (Tyler Hoechlin) si scontrano con Jordan (Alex Garfin) per la sua negligenza nell'usare i poteri in pubblico, mentre Jonathan (Michael Bishop) ha a che fare col diverso comportamento di Kyle (Erik Valdez) alla caserma dei pompieri. Nel frattempo, Sarah (Inde Navarrette) si sente frustrata con Lana (Emmanuelle Chriqui) dopo aver accidentalmente complicato le cose con Jordan. Infine, finalmente, dopo aver trascorso diciassette anni dietro le sbarre, Lex Luthor (guest star Michael Cudlitz di “The Walking Dead”) sta per essere rilasciato dalla prigione".

Stavolta Lex non avrà alcun legame con la controparte Earth-Prime, inoltre, a seguito della lunga reclusione, avrà un comportamento molto più sfrenato rispetto ai live-action precedenti. Non è chiaro quale sarà il suo ruolo nella serie TV, così come in che misura influenzerà il finale di stagione, in onda il prossimo 27 giugno 2023.

Quanto a Michael Cudlitz, viene principalmente ricordato per aver interpretato Abraham Ford in The Walking Dead, ma tra le sue altre partecipazioni ricordiamo anche i recenti Red Stone, Clarice e l'apparizione nel decimo episodio di Bosch: l'eredità. Ha inoltre doppiato la serie di videogiochi Call of Duty.

