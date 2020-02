Superman & Lois, ecco alcune suggestioni dai fumetti su possibili storie

Dopo le cinque stagioni di Supergirl così ricche di storie e di personaggi, diventa difficile per gli sceneggiatori e i produttori di Superman & Lois, la nuova serie che debutterà su The CW nella stagione televisiva 2020-21, mettere in scena vicende che non siano già state viste nelle varie serie o nei film dedicati a Clark Kent.

Vedere sullo schermo i figli di Clark e Lois da questo punto di vista potrebbe senz'altro aiutare, così come cercare ispirazione nel mondo dei fumetti. Comicbook ha analizzato alcuni aspetti delle storie a fumetti che potrebbero entrare nell'Arrowverse senza entrare in contraddizione con gli eventi già avvenuti nelle varie serie e soprattutto nel crossover Crisi sulle Terre Infinite. Vediamone qualcuno:

Gang War - l'Intergang, la potente organizzazione criminale, non è stata probabilmente sfruttata abbastanza in Supergirl, e nei fumetti degli anni '80 c'era una trama chiamata Gang War, in cui le varie fazioni erano in lotta l'una con l'altra. Questo potrebbe portare in tv anche il personaggio di Jose Delgado, il vigilante meglio noto come Gangbuster.

La morte di Clark Kent - Era una storia incentrata su un villain di nome Conduit, che originariamente era Kenny, un amico di infanzia di Clark cresciuto con un complesso di inferiorità nei suoi confronti. Dopo aver ottenuto i superpoteri proprio grazie alla kryptonite, prende di mira l'eroe colpendolo negli affetti, facendogli credere che Lois e i suoi genitori siano morti. E ora che Superman ha dei figli, da questo punto di vista sarebbe ancora più ricattabile.

Electric Superman - Gli appassionati dei fumetti ricorderanno, negli anni '90, il bizzarro periodo in cui i poteri di Superman divennero di natura elettrica e la sua pelle divenne blu (o rossa, perché a un certo punto si sdoppiò in due personaggi diversi). Anche questa potrebbe essere una svolta divertente da vedere in tv.

Staremo a vedere se gli sceneggiatori prenderanno spunto. Intanto, grazie a un leak potremmo aver scoperto i personaggi del primo episodio di Superman & Lois.