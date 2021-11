Superman & Lois: arriva nuovo, imperdibile, Funko Pop della coppia!

Abbiamo recentemente scoperto quando la serie Superman & Lois 2 tornerà su The CW, mentre Funko rilascia una coppia di personaggi Pop davvero imperdibile. Si tratta in verità di due figure basate sulla scena del volo con Superman e Lois Lane nel film del 1978 Superman: The Movie. Potete trovare le immagini in fondo all'articolo.

Si tratta di un prodotto che viene venduto in coppia a cifra unica, esclusiva del rivenditore Zavvi, che ha sede nel Regno Unito. Il pre-ordine è disponibile sul sito del venditore, e la spedizione avviene a livello internazionale, dunque tutti possono prenotare il loro Funko Pop, che dovrebbe arrivare nel mese di Marzo, quando uscirà ufficialmente.

Come vedrete nell'immagine in fondo all'articolo, il Funko Pop raffigura Superman (Christopher Reeve) e Lois Lane (Margot Kidder) mentre si tengono per mano sorvolando al città di New York. Un momento romantico, immortalato prima che qualcosa di decisamente meno romantico accadesse. Infatti, se ricordate bene, Superman ha perso accidentalmente la presa e l'ha lasciata cadere in quella scena.

Parlando delle esclusive sui supereroi di Funko Pop, ci sarà anche la serie Marvel's Year of the Shield che uscirà l'8 Febbraio celebra l'eroe "che brandisce scudi per proteggere gli innocenti dai cattivi". Ci spostiamo dunque sulla Marvel, in un set set include cinque diverse versioni di Steve Rogers che si basano sui suoi cambiamenti nel corso degli anni. Siete curiosi di saperne di più? Vi parliamo qui del nuovo Funko Pop 5-pack dedicato a Captain America!