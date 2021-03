Superman & Lois, arriva il rinnovo:la serie DC avrà una seconda stagione

Superman & Lois vola alto nei cieli di The CW, e la nuova aggiunta dell'Arrowverse si guadagna il rinnovo ufficiale per una seconda stagione a solo una settimana dalla season premiere.

Dopo un super primo episodio di 90 minuti, Superman & Lois sembra non solo aver vinto (in termini di ratings), ma anche convinto (critica, pubblico ed emittente), dato che The CW ha già annunciato che ci sarà una seconda stagione.

Pare infatti che la season premiere della serie abbia avuto gli ascolti migliori degli ultimi due anni tra i programmi in prima serata del canale, e il miglior debutto di sempre in streaming per uno show targato The CW.

"Il fenomenale debutto multipiattaforma di Superman & Lois, che ha fatto registrare grandi numeri sia per la trasmissione tv che in streaming, è la riprova della creatività, del duro lavoro e dell'impegno di tutte le persone di talento che vi hanno lavorato, davanti e dietro la telecamera, soprattutto in un periodo difficoltoso come quello che stiamo vivendo" ha dichiarato il CEO e Presidente di The CW Mark Pedowitz "Siamo entusiasti di avere due nuovi titoli che si sono rivelati dei veri successi con Walker e Superman & Lois, entrambi rinnovati per un'ulteriore stagione assieme ad altri 11 dei nostri show, permettendoci di continuare a procedere con forza e stabilità anche per la prossima stagione televisiva".

È di qualche settimana fa, infatti, la notizia che The CW ha già rinnovato quasi tutte le serie tv di sua produzione, fatta eccezione per i nuovi titoli Kung Fu e The Republic of Sarah, che non hanno ancora avuto modo di mostrare il proprio valore, essendo il loro debutto ancora imminente, e Stargirl, di cui dobbiamo ancora vedere la seconda stagione.