Superman & Lois: l'arrivo di Bizzarro nell'anteprima del nuovo episodio!

The CW ha diffuso in streaming il promo del nuovissimo episodio di Superman & Lois, il quarto di questa seconda stagione che sta tenendo gli appassionati con il fiato sospeso. Nell'anteprima possiamo, infatti, assistere all'arrivo di uno dei villain di questa stagione, ovvero Bizzarro, il negativo di Superman molto conosciuto nei fumetti DC.

Non a caso l'episodio si intitola The Inverse Method, a sottolineare come il villain sia in effetti un doppelgänger di Superman ma di senso inverso. L'episodio in questione vedrà anche Lois e Chrissy cercare di trovare la sorella do Lois, Lucy. E' stato già rivelato che la sorella di Lois è stata coinvolta in una specie di setta e abbiamo visto che Lois nell'episodio precedente ha incontrato proprio il leader di questo culto.

Di seguito la sinossi ufficiale dell'episodio 2x04: Lois (Elizabeth Tulloch) e Chrissy (Sofia Hasmik) sono in missione per trovare la sorella di Lois, Lucy (guest star Jenna Dewan) mentre Jonathan (Jordan Elsass) e Jordan (Alex Garfin) faticano a star dietro alle dolorose visioni di Clark (Tyler Hoechlin). Nel frattempo, Lana (Emmanuelle Chriqui), Kyle (Erik Valdez) e Sarah (Inde Navarette) passano una colazione in famiglia e discutono della prossima Quinceañera di Sarah (festa in cui compirà quindici anni e diventerà un'adolescente). Lastly, Natalie (Tayler Buck) e suo padre (Wole Parks) condivideranno un momento che li legherà. L'episodio è diretto da Melissa Hickey e scritto da Jai Jamison & Andrew N. Wong.

Nelle ultime settimane si è discusso della possibilità di adattare una storyline dei fumetti di Superman che ha tenuto banco nei mesi scorsi, ovvero quella della rivelazione della bisessualità di Jon Kent. Tuttavia, i vertici della The CW hanno confermato che il personaggio dello show non è lo stesso di quello della carta stampata.

Contrariamente a quanto pensato da tutti, il villain che si è rivelato al termine dell'episodio 3 non era affatto Doomsday. Il prossimo episodio di Superman & Lois è atteso per il 1° febbraio.