Superman & Lois: l'attore scozzese Angus Macfadyen sarà Jor-El!

In Superman & Lois, dopo anni passati ad affrontare supercriminali che seminano il caos su Metropolis e invasori alieni intenti a spazzare via la razza umana, il supereroe più famoso del mondo, The Man of Steel aka Clark Kent e la giornalista più famosa di fumetti, Lois Lane, si trovano faccia a faccia con una delle più grandi sfide di sempre.

Stiamo parlando della vita quotidiana che è ben più complessa di quanto i due potessero immaginare. A complicare il lavoro già arduo di crescere due ragazzi, Clark e Lois devono anche preoccuparsi del fatto che i loro figli possano ereditare i superpoteri kryptoniani man mano che crescono. I due decidono così di tornare a Smallville per gestire alcuni affari della famiglia del Kent ma, le cose non saranno semplici come pensavano.

Ad arricchire il cast già di per se molto vario ci sarà anche l'attore scozzese Angus Macfadyen interpreterà il ruolo di Jor-El, il celebre padre di Superman che decide di salvare il suo piccolo dalla distruzione di Krypton inviandolo sulla Terra in una navicella spaziale. Sebbene sia morto, Jor-El riuscirà comunque ad interagire con un Clark Kent adulto grazie all'inserimento della sua coscienza nel cristallo da cui trarrà origine la fortezza della solitudine. Nel corso della sua carriera, Angus è apparso in dozzine di lungometraggi e programmi televisivi, tra cui ricordiamo il ruolo di Robert the Bruce in Braveheart.

Lo showrunner ha intanto assicurato che Superman & Lois sarà una serie diversa dalle altre mentre, Stephen Ammell ne è già diventato un grandissimo fan.