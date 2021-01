Superman & Lois, un attore di X-Men si unisce al cast della serie

Manca meno di un mese al debutto di Superman & Lois su The CW, ma c'è sempre tempo per nuove aggiunte al cast, come ad esempio quella di cui vi parliamo dopo il salto.

Stando alle ultime informazioni sulla serie, infatti, Daniel Cudmore (il Colosso dei film di X-Men prima dell'avvento del franchise di Deadpool) è entrato a far parte dello show nel misterioso ruolo di Subjekt-11.

Al momento non sappiamo se vi sia una corrispondenza con un personaggio già esistente nell'universo DC, o se si tratta di un'invenzione funzionale allo show, ma stando al sito KSite potrebbe trattarsi di una nuova versione di Subjekt-17, un nemico di Superman proveniente dall'Unione Sovietica, che ha a lungo sperimentato su di lui. Dopotutto, la descrizione ufficiale del personaggio in Superman & Lois lo definisce "forte e stoico, un bruto con una misteriosa missione".

Tuttavia, è presto per dirlo, e dovremo vedere se andranno davvero così le cose.

Intanto, Cudmore raggiunge quota 4 apparizioni con 4 diversi personaggi nell'Arrowverse, dopo aver portato sullo schermo Jachammer in Arrow, Gridlock in The Flash e il Minotauro in Legends of Tomorrow.

La prima stagione di Superman & Lois arriverà il 23 febbraio sul network americano The CW con una season premiere da 90 minuti.