Superman & Lois, l'attrice Amy Jo Johnson alla regia del prossimo episodio

Con la regia del prossimo episodio di Superman & Lois, Amy Jo Johnson fa il suo ingresso nell'universo DC, aggiungendo la partecipazione a un altro grande franchise al suo curriculum. In un'intervista a ComicBook ha raccontato questa sua nuova esperienza dietro la macchina da presa!

Dopo il debutto come interprete di Kimberly nella serie TV Power Rangers, ha fatto parte del cast di serie TV come Felicity e Flashpoint, ma negli scorsi anni si è spostata dietro alla macchina da presa, con la regia dei film The Space Between e Tammy's Always Dying, fino alla regia del prossimo episodio di Superman & Lois.

In una recente intervista, la Johnson ha raccontato com'è giunta a questa nuova esperienza: "E' successo lo scorso gennaio, per essere esatta, dopo che ero stata a casa un anno durante la pandemia, in attesa di realizzare il mio prossimo film" ha raccontato alla testata ComicBook. "Amo la produzione indipendente, ma è molto impegnativo realizzare un film e ci vuole molto tempo. Ma quando giro mi accendo improvvisamente con tutta me stessa e sento che è il mio scopo nella vita, non mi sono mai sentita così quando facevo l'attrice".

"Dopo l'uscita del mio secondo film a fine 2019, ho realizzato che ci sarebbe voluto moltissimo tempo prima di dar vita a un nuovo lungometraggio" ha proseguito Johnson. "Ma c'è un mondo di produzioni televisive là fuori, quindi ho detto al mio manager lo scorso gennaio che ero pronta per una serie TV".

Quando ha scoperto di essere stata scelta per la regia dell'episodio 6 della stagione 2 di Superman & Lois, ci si è dedicata anima e corpo, come se fosse un suo mini-film, pur trovandosi nel contesto di una produzione a cui contribuiscono creativamente sia i vari registi che il team creativo: "E' stato sorprendentemente rinfrescante ed è stato un po' un assestamento per me" ha raccontato la regista. "Ma in qualche modo c'era meno pressione, perché ero lì per dare il meglio per adempiere alla visione di Todd Helbing e degli autori dell'episodio, Max Kronick e Patrick Leahy, che sono stati meravigliosi. Credo fosse il primo episodio che abbiano mai scritto insieme".

Da grande fan di Superman, la regista ha ammesso di essere stata onorata e felice di esser stata chiamata a dirigere un episodio della serie del network CW: "Ciò che mi piace di più di questa serie, che seguo dalla prima stagione, è la qualità a livello cinematografico. Adoro l'equilibrio tra azione e dramma familiare". E in effetti, in questa nuova season il dramma non manca, date le già annunciate tensioni nella famiglia Lane.

"Ci ritornerei in un lampo!" ha subito risposto la regista quando le è stato chiesto se sarebbe tornata a dirigere una puntata di Superman & Lois. "So che sembrerà un paragone strano, ma è stato come guidare un trattore gigante che però funziona benissimo. Sono tutti bravissimi a fare il loro lavoro. E' una macchina oliata perfettamente, che ho potuto guidare per un paio di settimane. E' stato divertentissimo!".