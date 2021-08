Superman & Lois, una nuova attrice regolare della serie renderà la vita difficile ai Kent!

Il trailer del finale di stagione di Superman & Lois ha anticipato grandi cambiamenti per Clark Kent e Lois Lane, e infatti la puntata, intitolata 'Last Sons of Krypton', ha creato un grosso problema in arrivo.

Nella puntata John Henry Irons (Wolé Parks) decide di dire addio alla famiglia perché si rende conto che è troppo difficile per lui stare con un'altra versione di sua moglie (Lois) e vederla con qualcun altro, quando all'improvviso una nave spaziale atterra nel cortile dei Kent: dall'astronave esce è la figlia di John, Natalie, interpretata da Tayler Buck.

Quando padre e figlia si sono riuniti, lei vede Lois e (comprensibilmente) pensa che sia la sua vera madre. Ora la seconda stagione avrà la possibilità di esplorare tutte le complicazioni che sorgeranno a causa della presenza di Natalie su Earth-Prime, dato che la Buck è stata promossa ad attrice regolare.

La prima stagione ha rivelato che Lois avrebbe potuto avere una figlia – ha avuto un aborto spontaneo – e avere Natalie intorno sicuramente farà emergere i suoi sentimenti a riguardo ancora una volta, per quanto queste due famiglie siano presenti l'una nella vita quotidiana dell'altra. “Esploreremo questo tema già a partire dal primo episodio della seconda stagione”, ha detto lo showrunner Todd Helbing a TVLine. “Questo tipo di storie funziona davvero nel nostro show, quindi vogliamo esplorare più di questa emotività. Penso che Nat avrà sicuramente un ruolo in tutto questo".

Per altri approfondimenti, ecco il poster del finale di stagione di Superman & Lois.