Superman & Lois, l'autore spiega: 'Ecco perché sarà diversa dagli altri Superman'

Tra Smallville e Arrowverse (senza contare le tante apparizioni sul grande schermo) negli ultimi vent'anni ne abbiamo visti un bel po' di Superman televisivi, tra l'altro praticamente tutti targati The CW: cosa dovrebbe spingerci, dunque, a piazzarci davanti allo schermo anche per questa Superman & Lois?

A spiegarcelo è stato proprio il creatore dello show durante lo scorso DC FanDome: "Da padre di due bambini è stato davvero grandioso poter mettere un po' della mia esperienza in tutto ciò. Poter raccontare una storia che abbia i piedi ben piantati a terra ma che abbia comunque Superman al suo interno. Potremo scoprire Lois e Clarke non come il supereroe e la giornalista famosissima, ma semplicemente come genitori" ha spiegato Todd Helbing.

"Com'è la vita quando fai due lavori del genere? È una cosa in cui tante persone potranno riconoscersi, oggigiorno tante famiglie hanno entrambi i genitori lavoratori, ci sono tutte le difficoltà del portare avanti due lavori così. Tutto ciò con due figli" ha concluso l'autore.

Dal canto suo, la star dello show Elizabeth Tulloch ha aggiunto: "Ciò che posso dirvi specialmente su Lois è che non cercherà compromessi con il suo essere e con i suoi obbiettivi, e la stessa cosa farà Superman. Lois vuole cambiare il mondo e ovviamente lo vuole anche Superman, ma come fare con i ragazzi?" Insomma, dopo anni di villain di ogni genere sembra proprio che il prossimo ostacolo per Lois e Clarke sarà quello di mettere insieme lavoro, famiglia e... Un universo da salvare, di tanto in tanto.

