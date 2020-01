Superman & Lois: Bitsie Tulloch entusiasta della sceneggiatura del pilot

In autunno The CW ha annunciato di essere al lavoro per la realizzazione di una serie tv incentrata su Lois Lane e Superman, facente parte dell'Arrowverse. Nel caso venisse concretizzata, la serie vedrebbe Tyler Hoechlin e Bitsie Tulloch riprendere i ruoli di Clark Kent e Lois Lane, già interpretati in Supergirl e nei crossover dell'Arrowverse.

Nonostante non ci siano ancora molte informazioni in merito, Bitsie Tulloch ha elogiato la sceneggiatura del pilot di Superman & Lois, affermando di aver avuto i brividi solo sentendo parlare della storia.

Parlando con TV Guide sul red carpet per la celebrazione del centesimo episodio di Supergirl, Tulloch ha parlato delle sue impressioni sul pilot:"Quando Todd Helbing, che è il nostro showrunner, mi raccontava la storia della sceneggiatura del pilot di Superman & Lois ho avuto i brividi; è così bello ed è qualcosa che non abbiamo mai visto prima con loro, quindi penso che sarà fantastico".



Tulloch potrebbe riferirsi all'introduzione dei Super Sons nell'Arrowverse, visto che a novembre la direzione del casting era alla ricerca di due profili giovani, ma bisogna ancora comprendere a quali personaggi si riferiscono. Nel frattempo pare che le riprese siano destinate ad iniziare a marzo.

Dal canto suo, Tyler Hoechlin ha espresso gratitudine per avere la possibilità di tornare a recitare nel ruolo di Superman.

"Non potrei essere più grato per l'opportunità di raccontare questa storia, che per ora rimarrà un segreto" ha dichiarato l'attore.