Superman & Lois: Bitsie Tulloch protagonista di un poster inedito dedicato alla serie

La serie TV dedicata ai due personaggi dei fumetti è una delle opere più attese dai fan degli show di The CW. L'emittente televisiva ha quindi deciso di inserire i protagonisti di Superman & Lois nell'ultimo trailer dedicato ai suoi show. Inoltre l'account Twitter ufficiale ha condiviso un poster inedito.

In calce alla notizia trovate il messaggio, in cui è possibile vedere l'attrice Bitsie Tulloch vestire i panni di Lois Lane, inoltre è presente questo commento: "Lei riesce a scoprire la verità su ogni storia, Superman & Lois farà parte del palinsesto di The CW nel 2021". Dopo la loro introduzione nell'Arrowverse, i personaggi interpretati da Bitsie Tulloch e Tyler Hoechlin saranno protagonisti di una serie incentrata sul difficile rapporto tra Lois Lane e Clark Kent, ormai cresciuti e diventati dei genitori. Oltre ai due attori, il cast sarà composto da Jordan Elsass, Alexander Garfin, Dylan Walsh, Emmanuelle Chriqui e Erik Valdez. Ad occuparsi di scrivere le puntate della prima stagione troveremo invece Todd Helbing, già famoso per il suo lavoro nella serie dedicata a The Flash, sempre prodotta da The CW.

Inoltre, secondo un rumor, i fan ritroveranno Lex Luthor negli episodi di Superman & Lois, anche se sarà interpretato da un altro attore e non da John Cryer.