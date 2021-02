Superman & Lois, Bitsie Tulloch spiega perché Smallville è importante per Lois

Dopo l'ottimo esordio dell'episodio pilota su The CW, Superman & Lois tornerà in onda il prossimo 2 marzo con la seconda puntata intitolata "Heritage". Nel frattempo, l'attrice Bitsie Tulloch ha svelato qualche anticipazione sul futuro della sua Lois.

"Onestamente Smallville è un po' come una città fantasma, e questo è parte dei motivi per cui mi piace così tanto. Stiamo girando in widescreen, con proporzioni diverse, ma ci saranno i tipici colori stereotipati che vorresti vedere quando pensi ad una fattoria" ha dichiarato l'attrice in una recente intervista con Comicbook.com, durante la quale ha rivelato che, nonostante le molte richieste dei fan, Lois per il momento rimarrà lontana da Metropolis.

"Stando molto sui social media, ho visto che molti fan vorrebbero vedere Lois di più a Metropolis. Lois è una ragazza di città, e lo capisco. Ma questo fa parte del motivo per cui la sua storia è interessante, perché è un pesce fuor d'acqua a Smallville" ha spiegato la Tulloch.

Cosa vi aspettate della prima stagione della serie? Fateci sapere la vostra, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti qui sotto. Nel frattempo, lo showrunner Todd Helbing ha parlato di come la rivelazione della premiere di Superman & Lois influenzerà il futuro dell'intero Arrowverse.