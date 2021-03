Superman & Lois, cambio con Supergirl durante la pausa: ecco il nuovo calendario The CW

Tempo di hiatus anche per il nuovo successo di casa The CW Superman & Lois: la serie con Tyler Hoechlin e Bitsie Tulloch andrà in pausa per diverse settimane, lasciando il posto a Supergirl.

Sapevamo già che avremmo avuto alcuni cambiamenti nel calendario The CW quando la scorsa settimana era stata annunciata una lunga pausa per Riverdale e il debutto di altri show nel palinsesto dell'emittente americana, ma non ci aspettavamo che anche il nuovo gioiellino dell'Arrowverse (già rinnovato per una seconda stagione) chiedesse un cambio tecnico fin da subito.

Stando a quanto comunicato oggi dalla stessa rete, infatti, al quinto episodio di Superman & Lois seguirà uno hiatus di circa due mesi, ovvero dal 23 marzo al 18 maggio. La ragione sarebbe da ricercare in una precedente pausa della produzione dovuta al COVID, che ha di conseguenza rallentato anche il lavoro di post-produzione. Questo verrà dunque effettuato durante suddetto lasso di tempo, mentre la timeslot di Superman & Lois passerà alla cugina, Supergirl, che debutterà il 30 marzo con la sua sesta e ultima stagione.

Intanto, il documentario sul Principe Harry e Meghan Markle andrà in onda il 25 marzo.

L'ultimo episodio di Superman & Lois prima dello stop s'intitolerà The Best of Smallville e andrà in onda martedì 23 marzo.