Superman & Lois è stata cancellata perché Warner 'non voleva un Superman concorrente'

C'è spazio per un solo Superman: mentre si avviano le ultime riprese di Superman & Lois, si hanno più notizie sui motivi che hanno portato alla cancellazione della serie.

Brad Schwartz di The CW rivela la ragione che ha portato alla fine di Superman & Lois: a quanto pare Warner Bros. non vuole un altro Superman che entri in diretto contrasto con il supereroe che sarà protagonista del Superman: Legacy di James Gunn, la cui uscita in sala è prevista per il 2025. In un'intervista per The Wrap Schwartz ha dichiarato: "Loro [Warner Bros.] non vogliono un prodotto Superman concorrente nel mercato". Eppure non sarebbe la prima volta che due Superman coesistono pacificamente nello spazio dell'intrattenimento: è il caso della versione di Tom Welling in Smallville, serie andata in onda dal 2001 al 2011, e del Clark Kent di Brand Routh in Superman Returns, uscito nel 2006.

Nel frattempo i fan attendono con impazienza la quarta e ultima stagione di Superman & Lois: the CW assicura che l'ultimo capitolo della serie farà impazzire: "Siamo grati per gli anni di duro lavoro e per l'efficace narrazione degli autori, dei produttori, degli attori e della troupe dello show, così come dei nostri fantastici partner della Warner Bros. Television e della Berlanti Productions. Mentre Superman si cimenterà nel suo ultimo volo, il team ci lascerà con un addio assolutamente epico in 10 episodi a una delle famiglie CW più leggendarie di sempre" dichiara Schwartz.