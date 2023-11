Superman & Lois cancellata! La quarta stagione sarà l'ultima

Nonostante l'attenzione dei fan sia rivolta ormai del tutto verso il prossimo "Superman: Legacy" di James Gunn, la pellicola che sancirà l'esordio del nuovo DCU, da anni c'è un progetto seriale che continua a portare avanti le vicende e le avventure dell'Uomo d'Acciaio e della reporter Lois Lane, ovvero Superman & Lois.

Dopo tre stagioni dalla trama coinvolgente ma dai risultati poco confortanti in termini di guadagno, la serie tv nata come spin-off dell'Arrowverse si appresta alla sua naturale conclusione. Tempo fa cominciavano a circolare pessime notizie riguardo Superman & Lois 4 ma adesso le preoccupazioni dei fan si sono concretizzate.

La rete televisiva CW ha confermato, infatti, che lo show si concluderà con i dieci episodi della quarta stagione, in arrivo nel 2024. Le riprese, complice lo sciopero SAG-AFTRA, non sono ancora iniziate, ma è evidente quanto queste ultime puntate saranno non solo le ultime trasposizioni del celebre supereroe sul piccolo schermo, ma anche la conclusione definitiva della collaborazione tra CW e DC, sodalizio che dal lontano 2001 ha sfornato progetti cult quali Smallville, The Flash e Arrow.

"Nelle ultime tre stagioni, Superman & Lois ha ridefinito sia il genere dei supereroi che il dramma familiare poiché Tyler, Elizabeth e l'intero cast hanno interpretato senza sforzo questi personaggi classici con nuovi livelli di profondità e complessità che non erano mai stati esplorati prima nell'universo di Superman" ha dichiarato Brad Schwartz, Entertainment President di The CW Network. "Siamo grati per gli anni di duro lavoro da parte di scrittori, produttori, attori e troupe dello show, così come dei nostri fantastici partner Warner Bros. Television e Berlanti Productions. Mentre Superman è pronto per il suo volo finale, il nostro team ci lascia con un addio di 10 episodi assolutamente epico, da guardare minuto per minuto, a una delle famiglie CW più leggendarie di sempre".

"Anche se siamo tristi di dover dire addio a Superman & Lois al termine della quarta stagione, siamo grati per il tempo che abbiamo trascorso con il nostro fantastico cast, troupe, team vfx, montatori, musicisti e scrittori. Sin dal giorno in cui si è parlato per la prima volta di questo show, si è instaurato un clima di familiarità dentro e fuori dallo schermo", hanno detto i produttori esecutivi e co-showrunner Todd Helbing e Brent Fletcher.

Il cliffhanger finale della terza stagione di Superman & Lois ha lasciato aperta la porta verso gli sviluppi della quarta ed ultima stagione, che promette di toccare le corde del cuore di ogni singolo spettatore. Vi mancherà la serie tv sulla famiglia dell'Uomo d'Acciaio? Fatecelo sapere nei commenti.