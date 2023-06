Superman & Lois, Chad Coleman: 'Le differenze tra Mannheim e Lex Luthor? Eccole'

Durante una recente intervista per Comicbook.com all'attore di The Walking Dead Chad Coleman ha rivelato il legame tra il personaggio che interpreta in Superman & Lois, Bruno Mannheim, e Lex Luthor(interpretato da Michael Cudlitz).

"C'è anche il legame personale con Michael Cudlitz e me stesso e il passaggio delle navi nella notte in The Walking Dead. Quindi è fantastico averlo qui, e ha appena masticato lo scenario con quel ruolo. Quindi è fantastico."

Il personaggio di Cudlitz è prossimo ad arrivare nello show, e la sua presenza potrebbe sconvolgere i precedenti equilibri, soprattutto tra lui e il cattivo Bruno.

"Lo adoro. Ma so anche che è un padre di famiglia e ama la sua comunità. Le persone vogliono sempre giudicare, ma c'è molto grigio e molte persone che sono pienamente accettate nel mondo, e sono sicuro che puoi nominarle tutte molto facilmente. Anch'io potrei. Adoro il grigio. È bellissimo complessità. Ma il cuore dell'uomo è l'amore di sua moglie, suo figlio e la sua comunità. Questo risuona di sicuro. E il giudizio di Lois e Superman -- lo sente, e questo non gli sta bene perché si sente , 'Chi sei tu per giudicarmi?'", ha aggiunto l'attore.

"Io e gli showrunner, abbiamo parlato. Abbiamo avuto una lunga conversazione e loro hanno detto: 'Lo incontri. Sei formidabile quanto lui, e non c'è niente in lui che ti intimidisca. E lo incontri faccia a faccia. occhio. E in base a dove vieni e a cosa hai dovuto sopportare, dove la tua famiglia e la tua comunità hanno dovuto sopportare, hai tutto il diritto di dire la tua pace a quest'uomo e trattare con lui e Lois. E tutte le implicazioni sociopolitiche erano perfette, con un uomo di colore che interpretava anche il ruolo. E salta fuori. Penso che salti fuori, e penso che abbiano sempre detto: 'Vuoi sempre che dicano, ha ragione "Ha ragione. Non è un pazzo. Potrebbe benissimo essere un politico. Potrebbe candidarsi, dannazione!" Ecco com'è messo insieme", ha concluso Coleman.

Per chi se lo fosse perso, vi rimandiamo al trailer di Superman & Lois!