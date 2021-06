Superman e Lois, ecco chi è QUEL personaggio che ha debuttato nell'ultimo episodio

L'ultimo episodio di Superman & Lois, intitolato "O Mother Where Art Thou?", ha visto il debutto nell'Arrowverse di un altro membro del cast di supporto, Dabney Donovan, interpretato da Robel Zere.

A differenza di John Henry Irons, che in precedenza era apparso in un film sfortunato, il personaggio di Dabney Donovan non era mai apparso in live-action. Lo scienziato pazzo dei fumetti, uno dei fondatori del Progetto Cadmus, è diverso in Superman & Lois, ma di certo non è un tipo completamente onesto.

Nei fumetti, Donovan è la grande mente scientifica dietro il Progetto DNA, che si è evoluto nel Progetto Cadmus. È stato tuttavia cacciato quando si è scoperto che in realtà non aveva la bussola morale per determinare i confini appropriati per l'ingegneria genetica.



Creato da Jack Kirby in un numero di Superman's Pal Jimmy Olsen, Donovan è stato reinventato per l' Universo DC post-Crisi sulle Terre Infinite da Karl Kesel e Ty Templeton. È responsabile della creazione di numerosi esseri geneticamente modificati, tra cui Dubbilex di Cadmus e i criminali Intergang che hanno lavorato con Morgan Edge e Bruno Manheim nei fumetti.



Dopo essere stato licenziato da Cadmus, nella linea temporale post-crisi, Donovan ha continuato a essere il cervello dietro numerosi complotti distruttivi tra cui cloni e creature genericamente ingegnerizzate.

È difficile dire quale ruolo giocherà Donovan in Superman & Lois. Nella versione a fumetti non aveva un vero codice etico a guidarlo ma in questo caso, sembrava fin troppo felice di aiutare il Dipartimento della Difesa e Superman, quasi come se si fosse reso conto, dopo aver accettato il lavoro, di essersi spinto troppo oltre. Non ci resta che attendere nuovi episodi per scoprire che cosa hanno in serbo per noi, voi che ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti!



