Superman & Lois: Chi è veramente The Stranger? Scopriamolo

Continuiamo a scoprire dei dettagli riguardo la trama di Superman & Lois: nella prima puntata della serie prodotta da The CW è stato rivelato il nome di uno dei primi avversari di Clark Kent, ecco tutti i dettagli.

Durante il primo episodio abbiamo visto Superman occuparsi di un incidente in una centrale nucleare: nonostante sia riuscito ad impedire una tragedia, il kriptoniano scopre subito che qualcuno ha manomesso il reattore, anche se non riesce a capire subito l'identità del suo avversario. In seguito, il personaggio interpretato da Tyler Hoechlin è costretto a dirigersi verso un'altra centrale nucleare, trovando però ad aspettarlo The Stranger, villain con il volto di Wole Parks. L'avversario di Superman è armato con della Kriptonite, oltre ad indossare una divisa corazzata e scopriamo subito che il mondo originario di The Stranger è stato distrutto da un misterioso evento.

Una volta che si conclude lo scontro tra i due, The Stranger scappa, andando a ripararsi in quella che sembra una nave: una volta entrato una voce lo saluta, apostrofandolo come Captain Luthor. Il nome ha fatto subito discutere tutti gli appassionati delle opere della DC, che credono possa trattarsi di un Lex Luthor di un mondo alternativo. In attesa di scoprire come continueranno le vicende dello show, vi segnaliamo un'intervista ad Elizabeth Tulloch di Superman & Lois.