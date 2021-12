Superman & Lois: ecco il nuovo costume di Tyler Hoechlin nella seconda stagione

Mentre sono in corso le riprese della seconda stagione di Superman & Lois, acclamata serie prodotta da The CW e facente parte del cosiddetto Arrowverse, possiamo dare una prima occhiata al nuovo costume indossato da Tyler Hoechlin, il protagonista della serie nei panni di Clark Kent insieme alla Lois di Bitsie Tulloch. Appuntamento per gennaio.

A condividere l'immagine dal set è stata Amy Jo Johnson, regista del sesto episodio della seconda stagione, che ha voluto così salutare la sua avventura sul set, condividendo su Instagram una foto che la ritrae in compagnia di Tyler Hoechlin, che per l'occasione indossava ancora il suo nuovo costume di Superman. I cambiamenti rispetto al vecchio costume sono minimi, ma a un occhio attento non sfuggiranno di certo che gli stivali rossi ora hanno una piccola V in cima, proprio come nei fumetti originali della DC Comics.

Recentemente, si è parlato del ritorno di Brandon Routh nei panni del Superman ispirato a Kingdom Come, già visto in occasione del super crossover Crisi sulle Terre Infinite; in una recente intervista a Comicbook.com, Brandon Routh ha parlato dell'eventualità di riprendere il suo ruolo anche in futuro. A quanto pare, però, non è una cosa in programma, almeno a breve.

"Mi piacerebbe davvero, dato che la storia è quella giusta e Superman è rappresentato nel modo in cui io stesso vedo Superman" ha affermato l'attore. "Sono sicuramente molto interessato, e ho fatto le mie indagini sulle possibilità di qualcosa del genere. In questo momento, la verità è che siamo pieni di cose su Superman, grazie al successo di Superman & Lois. Tyler Hoechlin sta facendo un lavoro fantastico. E poi ci sono un paio di script che girano, credo, per diverse iterazioni alla Warner Bros".

La seconda stagione di Superman & Lois esordirà sulla CW a partire da gennaio 2022.