Superman & Lois ha creato per errore un buco di trama post Crisi sulle Terre Infinite?

Superman & Lois, la nuova serie dell'Arrowverse con protagonisti Tyler Hoechlin ed Elizabeth Tulloch, è riuscita a conquistare i fan dell'Arrowverse fin da subito, tanto che The CW ha già annunciato il suo rinnovo per una seconda stagione.

Tuttavia le critiche non sono mancate, e Screen Rant non ha potuto fare a meno di notare una piccola incoerenza con gli eventi di Crisi sulla Terre Infinite, il mega crossover che ha coinvolto tutti gli show dell'Arrowverse tra dicembre 2019 e gennaio 2020.

Una volta terminato l'evento, il produttore Marc Guggenheim ha spiegato che il Clark Kent di Tom Welling, protagonista della serie Smallville, sta ora trascorrendo una vita in tranquillità assieme a Lois su Earth-Prime, che ora è diventata la casa principale di tutti gli show del franchise. Ciò vorrebbe dire che i Superman di Hoechling e Welling attualmente convivono nello stesso pianeta, e la cosa è resa ancora più complicata dal fatto che, in Superman & Lois, il Clark di Hoechlin si è trasferito con la famiglia proprio a Smallville, dove a quanto pare il personaggio di Welling non è più presente.

A questo punto, per evitare che si tratti di un buco di trama, possiamo dare per scontato che il Clark di Smallville stia vivendo la propria vita in un'altra città o addirittura in un'altra parte del mondo. In questo modo i due possono co-esistere perfettamente senza problemi.

Avete notato anche voi questa incoerenza?