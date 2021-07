Superman & Lois, David Ramsey racconta il suo John Diggle: 'L'amico che tutti vorrebbero'

Sapevamo già che dopo il finale di Arrow avremmo rivisto John Diggle nell'Arrowverse, e infatti lo vedremo a Smallville in Superman & Lois, nel prossimo episodio in onda martedì 13 luglio su The CW. L'attore David Ramsey interpreta il personaggio, uno dei preferiti dai fan, ormai da quasi un decennio, e ha voluto raccontarne l'evoluzione.

"Sono innamorato di John Diggle, come molti, oserei dire, del pubblico" ha detto Ramsey in una recente intervista a Comicbook.com. "Penso che molti lo apprezzino a causa della sua lealtà verso i suoi amici e la sua famiglia. Tutti vogliono un amico come lui. È migliore di noi, migliore di me, quindi penso sia a causa di questo."

L'attore ha poi spiegato di aver sempre stato attratto e incuriosito dai "personaggi che finiscono per diventare parte di ciò che odiavano o che non capivano, o che non gli piaceva per qualsiasi motivo. E John Diggle... quando lo incontriamo per la prima volta su Arrow, è una guardia di sicurezza. E alla fine diventa il migliore amico dell'eroe. Poi un vigilante che lavora al fianco dell'eroe. Poi un vigilante più grande nei crossover che lavora con Superman e Supergirl. Ma è sempre stato diffidente nei confronti di questo tipo di altro mondo. E ora essere invitato a far parte di quella fraternità è molto interessante per me come attore."

David Ramsey ha poi provato a tracciare un parallelo tra l'Arrowverse e il MCU. "Quindi dopo dieci anni, finalmente scopriremo il suo destino. È solo una narrazione divertente, giusto? Ma se guardi indietro all'universo Marvel, guardi indietro a Iron Man e dici: Wow. Davvero? Guarda Endgame. Non avresti potuto prevederlo. Penso che sia una storia divertente da raccontare con John Diggle."