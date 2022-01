Superman & Lois, ci sarà anche Doomsday? Parla lo showrruner Todd Helbing

Sapevamo che in Superman & Lois 2 avremmo visto molti villain e ora, si fa sempre più largo l'ipotesi dell'apparizione di Doomsday, ipotesi confermata anche dallo showrunner della serie CW Todd Helbing che in una recente intervista ha ammesso i palesi riferimenti alla "Creatura dell'Armageddon".

Parlando con EW ha ammesso che il finale della prima stagione di Superman & Lois è ispirato proprio ad uno dei fumetti dedicati alla creatura creata da Dan Jurgens nel 1992, nell'episodio in questione vediamo infatti Clark Kent alle prese con un terribile terremoto in quel di Smalville proveniente da una miniera che inibisce in parte i suoi poteri. E proprio al termine di questa puntata una mano coperta di punte irrompe attraverso le pareti della miniera: si tratta proprio del primo riferimento concreto a Doomsday.

"Questo è il nostro omaggio a una classica copertina di Doomsday", ha detto Helbing. "Poi nell'episodio 2, lo vedrete un po' di più mentre, nell'episodio 3, otterrete la rivelazione completa del personaggio. C'è così tanta tradizione e mitologia nell'universo di Superman che sentiamo che è nostro dovere raccontare una storia unica. Traiamo il più possibile ispirazione dai fumetti, e poi cerchiamo di stravolgerli e utilizzare ciò di cui abbiamo veramente bisogno. Abbiamo fatto la stessa cosa qui".

Doomsday è stato introdotto per la prima volta nei fumetti nel 1992, si tratta di un kryptoniano quasi indistruttibile che ha effettivamente ucciso Superman nel corso della saga intitolata proprio La morte di Superman. L'imminente apparizione del personaggio in Superman & Lois non fa presagire nulla di buono per l'eroe di Smalville. Voi cosa pensate che accadrà?