Superman & Lois, due nuovi character poster per la super-serie CW

A pochi giorni dalla messa in onda del nono episodio della prima stagione di Superman & Lois, intitolato "Loyal Subjekts", previsto per il prossimo 8 giugno, CW ha diffuso online una serie di nuovi character poster ufficiali della nuova serie dell'Arrowverse, accolta positivamente tanto dal pubblico quanto dalla critica.

Potete vedere praticamente tutti i protagonisti della serie nelle immagini in calce alla notizia. Fateci anche sapere cosa ne pensate della serie e della grafica di questi poster promozionali che arrivano ormai al giro di boa della prima stagione di Superman & Lois.



Nell'ottavo episodio dello show, "Holding the Wrench", un episodio di forte ansia fa sbottare Lois, che rivela un segreto importante sulla famiglia messa in piedi insieme all'Uomo d'Acciaio. Clark è infatti estremamente preoccupato per la donna, la quale decide di tornare in terapia. Proprio nel corso di questa discussione, Lois rivela di aver avuto un aborto spontaneo e di aver per perso una bambina che avrebbe voluto chiamare con il nome di Natalie come quello di sua nonna. Lois poi, dopo aver raccontato questo drammatico avvenimento a Jon, riesce a ricostruire anche il rapporto con suo figlio.

Qualche tempo fa, sempre su Everyeye, abbiamo parlato del fatto che in Superman & Lois non viene mai menzionata Supergirl.