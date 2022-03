Superman & Lois, Elizabeth Henstridge:'Il nuovo episodio vi spezzerà il cuore'

L'episodio di Superman & Lois in onda negli USA questa settimana, Anti-Hero, vedrà dietro la macchina da presa la star di Agents of S.H.I.E.L.D., Elizabeth Henstridge. Considerando gli eventi dell'ultimo episodio trasmesso è probabile che Anti-Hero rappresenti uno dei passaggi chiave nella seconda stagione dello show, inedito in Italia.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler sulla serie Superman & Lois.



Con Superman (Tyler Hoechlin) arrestato con l'accusa di tradimento e le suppliche di indagare su Ally Allston (Rya Kihlstedt) che sembrano cadere nel vuoto - per non parlare dei problemi all'interno della famiglia Kent - c'è molto da raccontare in Anti-Hero. Secondo Henstridge - a cui seguirà la regia di Amy Jo Johnson - i fan dovranno prepararsi affinché l'episodio spezzi loro il cuore.



"Oh mio Dio, vi spezzeremo il cuore. Avrete bisogno di un pacco di fazzoletti e di un cuscino in cui infilarvi, prendere a pugni o nascondervi dietro. Si tratta di un episodio che contiene tutto ciò che vorrei e penso che siamo in grado davvero di offrirlo su tutti i fronti. La recitazione nell'episodio è fenomenale e abbiamo sudato per ottenere questi livelli di svolta per il gruppo di personaggi. [...] Vediamo la genesi di un paio di personaggi che avranno un impatto enorme su dove si dirigerà la stagione" ha dichiarato.



Sul nostro sito trovate invece la trama di Into Oblivion, l'episodio successivo di Superman & Lois.