Superman & Lois, Elizabeth Tulloch anticipa alcune informazioni su Lois Lane

Sono attualmente in corso le riprese di Superman e Lois e, Elizabeth Tulloch ha deciso di aggiornare i fan della serie condividendo sui social varie anticipazioni e dietro le quinte e chiedendo di tanto in tanto anche consigli e suggerimenti sul suo guardaroba.

Lunedì, la Tulloch ha condiviso sui social un breve video clip in cui ha promesso ai fan che Lois Lane indosserà molto viola, il colore caratteristico del personaggio, proprio come richiesto dai fan: "Voglio solo che tutti sappiamo che ho ascoltato le vostre richieste su Lois Lane. Vi ho sentito forte e chiaro. Ci saà molto viola".

Proprio ad agosto la Tulloch ha chiesto ai fan di aiutarla con il guardaroba di Superman e Lois in modo che potesse "rendere omaggio" alla storia dei fumetti e soprattutto fare in modo che il personaggio sia accolto in maniera favorevole dal pubblico che da tempo richiede una rappresentazione più attendibile di Lois Lane.

Per quanto ne sappiamo, la serie dovrebbe andare in onda il prossimo febbraio ma, non vi sono ancora molte certezze a riguardo. Dopo aver effettuato i test anti-Covid a tutta la produzione, le riprese sarebbero partite nelle scorse settimane. Il regista però ha assicurato questa serie sarà totalmente differente da tutte le altre che abbiamo visto fin'ora sull'Uomo di Acciaio.