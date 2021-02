Superman & Lois, Elizabeth Tulloch: 'È il momento giusto per una serie su una giornalista'

Dopo aver interpretato Lois Lane nei due crossover Arrowverse Elseworlds e Crisi sulle Terre Infinite, Elizabeth Tulloch sarà la co-protagonista di Superman & Lois, al debutto il prossimo 23 febbraio. La serie sarà incentrata sul ritorno a Smallville della coppia, sulla vita coniugale e sulle difficoltà della carriera e dell'essere genitori.

La serie targata CW ha già fatto registrare un ottimo esordio su Rotten Tomatoes, e secondo Elizabeth Tulloch lo show arriva con un tempismo perfetto per le tematiche affrontate.

"Non riesco a pensare a un momento più importante nella storia recente per interpretare una giornalista" ha raccontato l'attrice a Den of Geek. "Dopo gli ultimi anni, in cui sembra che giornalisti e membri dei media siano stati vittime di attacchi costanti e i loro ruoli siano sminuiti, penso che sia davvero importante fare ora ciò che fa lei, usando le parole per combattere per conto di altre persone e lottando per la verità e la giustizia."

Oltre che della professione di Lois, Elizabeth Tulloch ha parlato anche dell'importanza di un personaggio del genere: "Fin dall'inizio Lois Lane ha sfidato le aspettative della società su come una donna dovesse comportarsi" ha continuato. "Le donne all'epoca venivano rappresentate modeste e sottomesse, ma Lois era supponente e intransigente, una donna in carriera. Ma è rimasta così avvincente per tanti anni perché è anche vulnerabile, fallibile, romantica, anche un po' goffa. La trovo molto attraente."

Per altri approfondimenti su Superman & Lois, rimandiamo alle recenti dichiarazioni di Tyler Hoechlin sul costume del supereroe.