Superman & Lois, Elizabeth Tulloch: 'Ecco le regole sa seguire sul set'

La pandemia di COVID-19 ha sconvolto l'industria dell'intrattenimento, provocando varie interruzioni nelle produzioni televisive e obbligando le serie a rimodulare i propri lavori con norme assai restrittive. Tra queste c'è anche Superman e Lois attualmente in produzione a Vancouver come gli altri show dell'Arrowerse.

Elizabeth Tulloch, la protagonista femminile ha deciso di condividere sui social alcuni di questi protocolli, mostrando le norme da seguire non solo sui set televisivi ma anche nella quotidianità come l'obbligo del distanziamento sociale e l'utilizzo della mascherina.

La star di Superman e Lois nel corso delle ultime settimane ha voluto sempre rendere partecipi i fan dell'andamento dei lavori e con un video ha voluto anche mostrare la realizzazione del suo tampone, prima dell'inizio delle riprese.

In Superman e Lois, dopo anni passati ad affrontare supercriminali megalomani, mostri che seminano il caos su Metropolis e invasori alieni intenti a spazzare via la razza umana, il supereroe più famoso del mondo, The Man of Steel aka Clark Kent (Tyler Hoechlin) e la giornalista più famosa dei fumetti, Lois Lane, si trovano faccia a faccia con una delle loro più grandi sfide di sempre: affrontare tutto lo stress, le pressioni e le complessità che derivano dall'essere genitori al giorno d'oggi.

Intanto la serie dell'Arrowerswe è al centro di una nuova polemica, uno degli ex sceneggiatori di Superman e Lois ha accusato la produzione di non essere attenta alla multiculturalità.