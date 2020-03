Superman & Lois: Elizabeth Tulloch mostra la sceneggiatura su Twitter

La produzione dell'episodio pilota di Superman & Lois è prevista per la fine di questo mese, con il network The CW che sta lavorando duramente per espandere ancora di più il proprio angolo di DC Universe.

Come noto, Tyler Hoechlin ed Elizabeth Tulloch riprenderanno i loro ruoli di Clark Kent e Lois Lane per la serie spin-off, e mentre la produzione si sta preparando per accendere le cineprese, la Tulloch ha mostrato su Twitter la sceneggiatura della prima puntata.

Come potete vedere nel post in calce all'aritcolo, l'episodio pilota della serie è scritto da Todd Helbing (Flash) a partire da un soggetto co-scritto insieme a Greg Berlanti, con Lee Toland Krieger alla regia (i suoi precedenti crediti nel mondo delle serie tv includono Deadly Class, Chilling Adventures of Sabrina e Riverdale)

"Buona fortuna!" ha twittato in risposta Jon Cryer, interprete di Lex Luthor, che è stato a sua volta ringraziato dalla Tulloch.

Hoechlin e Tulloch saranno affiancati nel cast della serie da Jordan Elsass e Alexander Garfin che assumeranno il ruolo di Jonathan e Jordan Kent, i figli di Superman e Lois Lane. Elsass, che apparirà prossimamente in Little Fires Everywhere di Hulu al fianco di Reese Witherspoon e Kerry Washington, interpreterà da Jonathan, visto da bambino durante il crossover Crisis on Infinite Earths. Garlin, che è stato nominato per un Annie Award per aver doppiato Linus in The Peanuts Movie, interpreterà invece Jordan.

