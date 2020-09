Superman & Lois, Elizabeth Tulloch rivela quale è la sua interprete di Lois Lane preferita

Prima Elizabeth Tulloch molte sono state le interpreti che nel corso degli anni hanno vestito i panni di Lois Lane, e l'attrice nel corso del panel di Superman & Lois del DC FanDome ha rivelato quale è la sua preferita.

"É semplice difficile scegliere. Non so se ci sia un'attrice in particolare. Non ho mai visto Smanllville, solo qualche frammento ma, l'anno scorso ho lavorato con Erica Durance è posso dire che è fantastica. La amo ma non l'ho vista in azione nei panni di Lois Lane" ha spiegato la Tulloch.

"Però ho visto i film di Christopher Reeve con Margot Kidder e li amo così tanto. E penso che una delle cose che ho sempre trovato davvero memorabile del suo personaggio fosse che lei non sapeva chi fosse Superman, ma c'era qualcosa nella sua interpretazione che sembrava sospettarlo. Erano una coppia così perfetta e si amavano così tanto. C'erano delle scene in cui lei lo guardava con aria interrogativa e sembrava voler dire qualcosa, ma poi taceva. Penso che parte del motivo per cui Lois sia la donna perfetta per Clark è che lei capisce perché Superman è così importante per il mondo. Ed è felice per questo. Si sacrifica".

Elizabeth Tulloch ha fatto il suo debutto nell'Arrowverse come Lois Lane nell'evento crossover Elseworlds ed è po riapparsa in Crisis on Infinite Earths. Presto la rivedremo vestire i panni della consorte di Clark Kent in Superman & Lois e, si troverà a fare i conti comunque con Lana Lang, primo amore di suo marito.