Superman & Lois, Emmanuelle Chiriqui: 'Ecco cosa significa per Lana incontrare Superman'

Nel nuovo episodio di Superman & Lois, la Lana Lang di Emmanuelle Chiriqui avrà modo di incontrare per la prima volta Superman. Cosa avrà provato? Ce lo svela l'attrice assieme ad altre piccole curiosità

Nel decimo episodio della prima stagione di Superman & Lois, "O Mother, Where Art Thou?", Lana incontrerà finalmente l'Uomo d'Acciaio.

"È letteralmente come incontrare la tua più grande celebrity crush. In quel momento, è esattamente così che Lana vede Superman" ha spiegato l'attrice in una recente intervista "È come se la me stesse dodicenne avesse avuto modo di incontrare una grande celebrità come Madonna".

E dire che nella serie tv Smallville Lana era venuta a conoscenza del segreto di Clark/Superman (allora noto come The Blur) relativamente presto... Ma, dopotutto, Chiriqui non ha mai visto Smallville, come ha ammesso lei stessa nel corso dell'intervista.

"Non ho mai visto Smallville. Avevo visto solo i film di Richard Donner. Per il resto non avevo familiarità con la serie o il personaggio. Tutto ciò che so è che quando hanno annunciato che avrei interpretato Lana, ho visto tutte queste immagini dei fumetti, e c'era un gran parlare sul fatto che avrei avuto o meno i capelli rossi!".

Ma Chiriqui adora la versione di Lana di Superman & Lois: "Credo che quello che la rende speciale sia prima di tutto la sua vulnerabilità. Sappiamo che è leale, ma è vulnerabile, e capiamo davvero che sta cercando un significato per la sua stessa vita, di trovare il suo posto nel mondo come donna, come madre e come moglie. E credo che sia una qualità così umana. Abbraccia davvero il concetto 'Non loso, ma sto facendo semplicemente del mio meglio'. È così che descriverei Lana".

L'episodio 1x10 "O Mother, Where Art Thou?" di Superman & Lois andrà in onda il 15 giugno su The CW.