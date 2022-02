Superman & Lois: Emmanuelle Chriqui anticipa novità per Lana Lang nella Stagione 2

Attualmente tra gli show più amati in onda su The CW, Superman & Lois è riuscito a conquistare una larga fetta di pubblico e a sopperire a quel vuoto venutosi a creare nei fan del DC Universe nei confronti del personaggio di Superman, tra i fan scontenti della rappresentazione cinematografica di Zack Snyder e i nostalgici di Henry Cavill.

Nonostante un nutrito numero di fan continui a chiedere il ritorno di Henry Cavill in un sequel de L'uomo d'acciaio, sono moltissimi gli appassionati di Superman & Lois, dove l'ultimo figlio di Krypton ha il volto di Tyler Hoechlin. La stagione 2 di Superman & Lois sta davvero appassionando e sorprendendo i suoi fan e con l'introduzione di Bizzarro le ultime puntate hanno preso una piega decisamente affascinante. Nel corso di una recente intervista concessa a PopCulture, Emmanuelle Chriqui, interprete di Lana Lang nella serie The CW, ha anticipato qualche dettaglio relativo allo sviluppo del suo personaggio nei prossimi episodi:

"Stanno succedendo un sacco di cose. Adesso il mondo di Bizzarro è stato introdotto ufficialmente e le cose diventeranno sempre più folli. In senso buono. La metà del tempo la passo chiamando Todd [Helbing], il creatore dello show, e gli dico tipo: 'Aspetta, cosa? Davvero?' Il percorso di Lana in questa stagione è particolarmente emozionante e profondo, la aspetta un viaggio infernale. E' tutto ciò che posso dire senza spoilerare nulla. Nei prossimi due episodi capirete meglio. Direte: 'Oh ecco di cosa stava parlando'".

Infatti, nel corso degli ultimi episodi di Superman & Lois i fan hanno potuto apprendere che il misterioso villain preannunciato già in precedenza non era affatto Doomsday come si poteva pensare e come la produzione aveva lasciato intendere in maniera piuttosto furba. Si trattava invece di Bizzarro, altro celebre personaggio dei fumetti DC e vero e proprio negativo dell'eroe.