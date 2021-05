Superman & Lois: l'ultimo episodio è diretto da una vecchia conoscenza dell'Arrowverse

A quanto pare anche se lasci il cast di una delle serie appartenenti all'universo di Arrow (Arrowverse) non è detto che tu non possa poi rientrare e tornare in altre forme, come ad esempio quelle di regista di un episodio degli show in questione. E' quanto accaduto ad esempio a una star che presto sarà alla regia della serie Superman & Lois.

Stiamo parlando di Tom Cavanagh, che fino ad oggi aveva interpretato per ben sette stagioni diverse incarnazioni di Harrison Wells così come Eobard Thawne/Reverse Flash ed è stato presente dal debutto di The Flash fino al terzo episodio della settima stagione, prima di lasciare lo show. Cavanagh dirigerà infatti l'ultimo episodio della prima stagione di Superman & Lois. Per l'attore non è la prima esperienza di regia all'interno dell'Arrowverse.

"Mi hanno chiesto di dirigere il loro finale. Come sapete ho diretto il 100° episodio di Flash e ho abbracciato completamente lo stile di questi tipi di episodi e sono davvero grato di poter salire a bordo di Superman & Lois".

Cavanagh ha proseguito: "Parliamone un momento, è una cosa molto divertente poter dire: 'Aspetta... Superman!' Amo il fatto che quest'altra proprietà della Warner abbia un'altra occasione e mi piace molto che si stia scavando a fondo nel cuore e nella famiglia dello show. Non vedo l'ora di dirigere il loro finale. Ci vorranno ancora un paio di settimane di preparazione ma sono grato per l'invito".

Cavanagh ha poi parlato delle differenze visive tra Flash e Superman & Lois: "Superman & Lois non è una commedia e credo vogliano comunicarlo con uno stile un po' più cinematografico, appare davvero grandiosa".

Dalle foto dal set di qualche settimana fa abbiamo visto proprio Taylor Hoechlin indossare un costume vintage di Superman, ispirato all'iconico Superman dei Fleischer Studios. Intanto, ecco un'anteprima dal nuovo episodio, Man of Steel.