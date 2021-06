Superman & Lois: l'ultimo episodio rivela nuovi particolari sulla timeline dell'Arrowerse

Come ci si poteva aspettare, l'episodio flashback di Superman & Lois, intitolato "A Brief Reminiscence In-Between Cataclysmic Events", ha dato la possibilità di guardare indietro nel tempo e di individuare alcuni degli eventi chiave che hanno plasmato la vita dell'Uomo d'Acciaio di questo universo.

In generale sono stati anche lasciati qua e la alcuni riferimenti sulla linea temporale complessiva dell'Arrowverse nella continuità post-Crisi sulle Terre Infinite, fornendo degli appigli per comprendere quando determinati eventi sono avvenuti, trascendendo dello schema generale che Cisco ha buttato giù nella scorsa stagione di The Flash.

In primis, durante un breve flashback con Morgan Edge/Tal Rho, scopriamo che ha stabilito la sua Fortezza nel deserto e ha iniziato ad allenarsi per il dominio del mondo nel 1987. Questo suggerisce che Rho probabilmente è atterrato sulla Terra intorno al 1970, e che stava tentando di affinare i suoi poteri e di trovare l'Eradicatore quasi 30 anni prima dell'arrivo di Superman a Metropolis. Questo evento in particolare, sarebbe avvenuto nel 2004, stando agli indizi rilasciati nel corso di Superman & Lois (Harry Potter e Friday Night Lights).

Tutto questo ci fa presupporre che al momento di Crisi sulle Terre Infinite, Superman fosse in azione da almeno 15 anni. Dal momento che Jefferson Pierce è stato attivo come Black Lightning fino al 2011, secondo la linea temporale di quella serie, sembra probabile che la coppia debba aver collaborato ad un certo punto. Anche Batman tra l'altro, era attivo in quel periodo e Supergirl era già sul pianeta, pur non essendo ancora un eroe in costume.