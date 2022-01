Superman & Lois: l'esercito americano avrà un ruolo importante nella Stagione 2

Nella serata di ieri ha ripreso con la sua seconda stagione su The CW Superman & Lois, serie che ottenuto un incredibile successo nel corso del suo primo anno e soprattutto ha conquistato il cuore di milioni di fan dell'ultimo figlio di Krypton delusi principalmente dalla visione più dark del personaggio vista al cinema concepita da Zack Snyder.

Nel corso di una nuova intervista concessa a TVLine, lo showrunner della serie Todd Helbing, ha parlato dei conflitti ideologici che vedremo ritratti nella seconda stagione di Superman & Lois, specialmente per quel che riguarda i rapporti tra l'Uomo d'Acciaio e l'esercito americano: "L'America trae beneficio da Superman da quando è atterrato sul pianeta, ma se tu sei Superman - o nel nostro show se sei Clark Kent è perché hai avuto quei genitori fantastici - non hai solo la responsabilità di proteggere Smallville o il Kansas o l'America, ma il mondo intero".

Helbing ha quindi proseguito: "Sam Lane ha fatto quel lavoro da sempre e sicuramente ha i suoi vantaggi nel sapere chi sia in realtà Superman, cioè che è sposato con sua figlia, la loro storia e tutto il resto. Lui può sorvolare su alcune cose e nasconderne altre in un modo che qualcuno che non conosce la verità non potrebbe mai fare. Giochiamo con questo in unione all'idea che se hai a disposizione qualcuno come Superman, e tu sei un paese, vuoi che quella persona combatta per te".

Di recente è stata diffusa la trama del primo episodio di Superman & Lois 2, intitolato "What Lies Beneath", che riparte dallo sconvolgente finale della prima stagione che inevitabilmente ha cambiato tutto: Lois e Clark si trovano su fronti opposti, mentre Jonathan affronta nuove sfide sul campo di football e la relazione tra Jordan e Sarah è minacciata dal peso dei segreti familiari.

A fine 2021, Helbing aveva rivelato anche che ci saranno moltissimi villain in arrivo in Superman & Lois 2.