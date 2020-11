Superman & Lois, l'ex sceneggiatrice: 'le mie richieste di diversificare il cast ignorate'

Superman & Lois è uno spin-off di Supergirl e si concentra su Clark Kent, interpretato da Tyler Hoechlin e Lois Lane, interpretata da Elizabeth Tulloch, mentre cercano di costruirsi una vita a Smallville con i loro due figli.

L’ex sceneggiatrice Nadria Tucker è stata licenziata solo poche settimane dopo l'inizio delle riprese, e durante una recente intervista con Jonita Davis, ha affermato di aver "spinto" per diversificare il cast più di una volta ma è stata ignorata.



"Abbiamo spinto per la diversità all'inizio con alcuni casting di Martha e Jonathan Kent", ha rivelato. "Poiché sono i genitori adottivi di Superman, possono essere letteralmente qualsiasi cosa al mondo. Ma siamo stati respinti su questo. Sono stati scelti, sono sicura, alcuni grandi attori. Ma ancora una volta, abbiamo spinto per la diversità. E ancora una volta, siamo stati ignorati" ha dichiarato Tucker.

"Cose del genere si sommano e poi si vedono i risultati sullo schermo", ha continuato. La scrittrice ha spiegato come lei e altri colleghi di colore abbiano portato questo problema all'attenzione dello showrunner Todd Helbing, ma nulla sembra essere cambiato dietro le quinte.



Attualmente, gli attori scelti per i genitori di Superman non sono stati annunciati, anche se Tucker ha ammesso che "spera" di vedere una certa diversità quando lo spettacolo debutterà il prossimo anno.



"Vedremo. Voglio dire, gli episodi uno e due sono in produzione. Attualmente, lo spettacolo sta per essere pubblicato quindi non lo so. Potrebbe succedere qualsiasi cosa. Lo spero", ha concluso.



Secondo alcuni lo show potrebbe introdurre una nuova Supergirl nell'Arrowverse, Elizabeth Tulloch intanto ci ha regalato qualche scatto dietro le quinte di Superman & Lois che sbarcherà su The CW nel gennaio 2021.