Superman & Lois, l'ex-sceneggiatrice punta il dito: 'Sessismo e razzismo nello script'

Ha decisamente il dente avvelenato Nadia Trucker: la sceneggiatrice di Krypton e Superman & Lois è recentemente stata licenziata dallo show con Tyler Hoechlin, a cui ha successivamente mosso delle pesanti accuse di sessismo e razzismo facendo riferimento alla scrittura degli episodi.

Secondo la versione di Trucker, infatti, sarebbe stata lei a combattere con la produzione per eliminare dallo script alcune battute a sfondo sessista e per far sì che i personaggi neri non venissero utilizzati esclusivamente come villain.

"Alcuni aggiornamenti personali: mercoledì ho saputo che il mio contratto per Superman & Lois non sarebbe stato prolungato, che i miei servigi non fossero più richiesti e che le mie bozze e le mie scelte sarebbero state considerate scadenti (ovviamente non sono d'accordo con queste ultime cose). Questo, dopo mesi passati a segnalare battute sessiste nei dialoghi, a difendere il Test di Bechdel, a combattere per assicurarmi che gli unici personaggi neri non fossero i villain, ad inventare storie interessanti per i personaggi femminili (ce n'è uno nel titolo!)" ha scritto Nadia Trucker su Twitter.

L'autrice ha poi proseguito: "I miei colleghi mi hanno assicurato che io abbia lavorato alla grande, quindi so di non essere pazza. Non ero neanche sicura di scrivere questo post, ma per la mia sanità mentale ho dovuto farlo. L'unico modo per far cambiare certa mer*a è renderla pubblica". Uno sfogo che sicuramente produrrà alcuni strascichi; a proposito di personaggi femminili, intanto, Elizabeth Tulloch ha anticipato alcuni dettagli sulla sua Lois Lane. Secondo alcuni, inoltre, Superman & Lois potrebbe introdurre una nuova Supergirl nell'Arrowverse.