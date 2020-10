Superman & Lois, solo uno dei figli erediterà i poteri di Clark?

Dovrebbe essere una serie ben piantata con i piedi per terra questa Superman & Lois, almeno stando a quanto dichiarato finora dai membri della produzione. Certo è che, comunque, i poteri di Clark non potranno essere ignorati, soprattutto dal momento in cui in gioco, adesso, c'è anche una prole che potrebbe ereditarli.

Già, perché la nostra conoscenza della genetica, per quanto approfondita, non ci spiega certo come funzionino le cose per quanto riguarda la trasmissione dei superpoteri da padre a figlio! Una nuova teoria, però, sta provando ad ipotizzare come potrebbero mettersi le cose per i figli di Clark e Lois.

La coppia, a differenza di quanto visto nella timeline pre-Crisi, avrà infatti a che fare con due gemelli: Jonathan e Jordan. Secondo alcune voci, dunque, potrebbe essere il solo Jonathan ad ereditare i poteri di Superman: le dinamiche che spiegherebbero la cosa non sono ovviamente chiare, ma qualcuno fa già riferimento ad una storia di Elseword in cui uno dei figli partoriti da Lois nasceva privo di superpoteri a causa di un'esposizione della madre alla kryptonite durante la gravidanza (la storia, per chi volesse documentarsi a dovere, è Superman & Batman: Generations).

Allo stato attuale delle cose, comunque, si parla di semplici ipotesi: ciò che realmente vedremo nel nuovo show targato The CW è ancora tutto da scoprire! Voi, intanto, fateci sapere la vostra opinione sulla soluzione di cui vi abbiamo parlato. La prossima settimana dovrebbero finalmente partire le riprese di Superman & Lois; nel frattempo, attori e membri della crew di Superman & Lois hanno già effettuato i test anti-covid.