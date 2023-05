Superman & Lois e Gotham Knights saranno cancellate? Gli ultimi aggiornamenti

Considerando che già l'anno prossimo prenderà il via il nuovo DC Universe di James Gunn e Peter Safran con l'arrivo di Creature Commandos, le possibilità di rinnovo per show come Superman & Lois e Gotham Knights potrebbero essere molto esigue, visto che la loro narrazione è al di fuori dei piani programmati per i prossimi anni dalla Warner Bros.

Secondo TVLine, Superman & Lois e Gotham Knights sono tra gli show il cui futuro dovrebbe essere svelato giovedì prossimo da The CW. Insieme a The Flash, le due serie sono gli unici show DC attualmente in onda sul network.

Superman & Lois è attualmente alla sua terza stagione. Sono circolate voci sulla possibile cancellazione di Superman & Lois, ma non è ancora stato fatto alcun annuncio. Si dice anche che la serie potrebbe passare al servizio di streaming Max, precedentemente noto come HBO Max, ma in qualche modo andrebbe a interferire con la narrazione del DC Universe di Gunn e Safran, quindi questa possibilità sembra poco probabile.

In precedenza, era stato rivelato che Superman & Lois sarebbe andato avanti al massimo per altre due stagioni, prima di far spazio al nuovo DC Universe.

La prima e finora unica stagione di Gotham Knights ha debuttato lo scorso marzo. Le reazioni alla nuova serie sono state contrastanti, anche se ha ottenuto buoni risultati su HBO Max. Le reazioni della critica e dei telespettatori alla serie sono quelle che hanno poi innescato le speculazioni sulla sua cancellazione. Come per Superman & Lois, tuttavia, nulla è stato confermato dal network.

A differenza di The Flash, Superman & Lois e Gotham Knights non fanno ufficialmente parte della continuity dell'Arrowverse su The CW. The Flash è alla sua nona e ultima stagione mentre le altre serie dell'Arrowverse, come DC's Legends of Tomorrow e Supergirl, si sono concluse l'anno scorso rispettivamente dopo sette e sei stagioni.

Anche un'altra serie DC di The CW, Stargirl, è andata in onda per tre stagioni e si è conclusa l'anno scorso. La serie era incentrata sul personaggio di Stargirl di Courtney Whitmore e sulla sua famiglia adottiva. Questa aveva anche introdotto l'incarnazione originale e quella attuale della Justice Society of America.