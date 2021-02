Superman & Lois: Il produttore esecutivo sul protagonista: 'È un simbolo di speranza'

Le prime recensioni di Superman & Lois sono estremamente positive, in attesa di vedere la stagione d'esordio dello show di The CW, vi segnaliamo questa intervista a Todd Helbing, il produttore esecutivo.

Come sapete, l'opera sarà incentrata sulla vita di Superman, interpretato da Tyler Hoechlin e della Lois Lane con il volto di Bitsie Tulloch, i due infatti saranno impegnati a salvare il mondo e a crescere al meglio i loro figli Jonathan e Jordan. Ecco cosa ha dichiarato Todd Helbing ai microfoni di Den of Geek: "Superman è sempre stato il simbolo della speranza, considerando tutto quello che abbiamo passato durante il 2020, abbiamo bisogno di speranza. Ma deve essere qualcosa di tangibile e soprattutto deve riguardare le sfide che ognuno di noi deve affrontare. Se Superman riesce a rimanere speranzoso, se Lois Lane non si fa prendere dallo sconforto, allora penso che possiamo farlo anche noi".

Inoltre ha anche rivelato quale è stata la sfida maggiore nel produrre questo show: "Superman è sempre stato una persona difficile da rendere protagonista di una serie perché è praticamente perfetto. Ma Clark Kent può essere un papà un po' impacciato, è qualcosa che ha in comune con tutti noi e che impara con il tempo". Manca una settimana alla messa in onda della prima puntata, che sarà disponibile il prossimo 23 febbraio, nel frattempo vi lasciamo con una intervista al protagonista di Superman & Lois.