Superman & Lois, Inde Navarrette sulle conseguenze per Sarah nel nuovo episodio

Inde Navarrette, una delle star della serie dell'Arrowverse Superman & Lois, ha parlato delle conseguenze che subirà il suo personaggio nella serie, Sarah Cushing, dopo quanto accaduto nell'ultimo episodio andato in onda negli USA, Collision Course. La terza stagione di Superman & Lois è ancora inedita in Italia.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler sulla terza stagione di Superman & Lois, che ha visto anche Amy Jo Johnson regista di un episodio.



Nell'episodio in questione, Sarah si reca ad una festa di adolescenti che finisce con una perquisizione della polizia. Nel tentativo di scappare senza essere scoperta, fugge con l'amico George Dean Jr. con le luci della macchina spente. Appena ritiene di essersi allontanata accende improvvisamente le luci, giusto in tempo per vedere un cervo nel mezzo della carreggiata. Sterzando bruscamente per evitare l'animale, Sarah è vittima di un brutto incidente. A quel punto Jordan arriva sul posto e salva la ragazza e George Dean Jr. A quel punto Sarah viene arrestata per aver bevuto con persone minorenni.

Quali saranno le conseguenze per il personaggio? "È davvero brutto che ogni volta che litighi con qualcuno e stai cercando di creare un confine hai bisogno di qualcosa e facendoti aiutare è come se fossi in debito. Ora Jordan ce l'ha con Sarah e non solo lei ha commesso un errore ed è andata fuori di testa ma lui l'ha salvata. È quel ricordo di mer*a. È un momento difficile, anche per agire, perché non è la sensazione migliore da affrontare. Penso che crescendo ci sia un punto in cui passerà attraverso la stessa esperienza e avrà una reazione diversa. È li che avviene la crescita maggiore. Penso che alla fine di questa stagione, in cui normalmente Sarah sprofonderebbe in una spirale, ci sarà un momento in cui si prende un attimo e avrà un pensiero diverso su quanto accaduto. Si prenderà del tempo per capire chi vuole essere e cosa vuole fare. Si vedrà davvero nei prossimi due episodi. Lentamente, ma arriverà".



La stagione 3 di Superman & Lois è stata annunciata lo scorso anno e per il momento è ancora inedita in Italia. La serie è in onda su Italia 1 per quanto concerne il territorio nostrano.