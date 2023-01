Superman & Lois, John Cryer spiega perché non tornerà nei panni di Lex Luthor

Nonostante abbia interpretato il ruolo per più di cinque anni, nella timeline dell'Arrowverse, John Cryer non tornerà nei panni di Lex Luthor per la terza stagione di Superman & Lois. L'attore, reso celebre dalla sit-com Due uomini e mezzo, aveva debuttato nel ruolo nella quarta stagione di Supergirl, tornando in maniera ricorrente nei crossover.

Quando è iniziata a diffondersi la voce che Lex Luthor sarebbe stato uno dei personaggi della terza stagione di Superman & Lois, i fan hanno subito cominciato a sperare di rivedere Cryer nel ruolo, ma l'attore ha purtroppo smentito la cosa, citando sia conflitti nella sua agenda lavorativa, sia un cambiamento nella direzione creativa da parte degli showrunner.

"Sarebbe stato divertente. Ma non sono sicuro che sarei stato in grado di interpretare Lex in Superman & Lois, anche se avessero voluto farlo con me. Dovrei iniziare a girare una nuova serie per la NBC a febbraio", ha scritto Cryer su Twitter. L'attore ha poi specificato: "E per la cronaca, quelli della DC sono stati molto gentili e mi hanno avvisato che la serie stava andando in una direzione diversa per quanto riguarda il personaggio prima che spuntasse online. La maggior parte delle volte, gli attori vengono a conoscenza di queste cose quando escono nelle pubblicazioni. Sono grato che abbiano avuto tatto in questo caso".

Anche se non c'è stata alcuna conferma ufficiale da parte della DC o di The CW che Lex Luthor apparirà nella terza stagione di Superman & Lois, sembra che il prossimo capitolo dello show stia preparando il terreno per l'apparizione del celebre villain.

I dettagli sulla trama della nuova stagione indicano che l'Uomo d'Acciaio di Tyler Hoechlin dovrà affrontare l'Intergang, già apparsa nella stagione 1, ma questa volta guidata da Bruno Mannheim, interpretato da Chad L. Coleman, ex-attore di The Walking Dead. Mentre la maggior parte delle incarnazioni del gruppo nei fumetti ha visto Mannheim e Darkseid come leader, alcune hanno visto Lex assumere il comando, il che lascia aperta la porta a un cambiamento dello status quo nella terza stagione di Superman & Lois, qualora il ruolo di Coleman si rivelasse poco più di un'apparizione.

Rimanendo in area The CW, date un'occhiata al nuovo poster di The Flash 9. Anche se non tornerà nel ruolo, John Cryer non ha detto addio a Lex Luthor.