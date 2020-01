Superman & Lois: John Diggle apparirà nella nuova serie dopo la fine di Arrow?

La notte scorsa si è conclusa dopo otto stagione Arrow, data anche la morte del personaggio avvenuta nell'evento Crisi sulle Terre Infinite; detto questo, tuttavia, i suoi personaggi potrebbero continuare ad apparire in una delle altre serie ancora attive. Tra questi, John Diggle...

Come saprete, HBO sta sviluppando una serie su Green Lantern su HBO Max con Greg Berlanti alla produzione, e il personaggio di John Diggle potrebbe effettivamente tornare in questa affascinante nuova veste. Tuttavia, il personaggio potrebbe continuare la sua storia anche nelle restanti serie ancora attive su The CW cosi come in quelle che devono ancora prendere il via, come Superman & Lois. ComicBook.com ha domandato proprio al co-creatore della serie Marc Guggenheim, se esiste la possibilità che David Ramsey faccia la comparsa nella serie.

"Questo va decisamente oltre le mie responsabilità, visto che finora non mi sono occupato di Superman. Posso dire che con David e Greg [Berlanti] abbiamo discusso di tutto quello che riguardava Diggle e David nel post-Arrow. Anche nei termini di un suo possibili coinvolgimento sia dietro che davanti la macchina da presa. Abbiamo un sacco di idee per le quali siamo molto eccitati. Ma cerco sempre di evitare i commenti su quegli show che non sono ancora iniziati".

E' chiaro che il personaggio di Diggle apparirà ancora nel futuro dell'Arrowverse: a parte il fatto che lo vedremo nel prossimo episodio di The Flash, Diggle è sposato con il direttore dell'ARGUS l'organizzazione governativa clandestina principale dell'Arrowverse. Ramsey ha anche suggerito che potrebbe esserci stata un'anticipazione del suo futuro come Green Lantern, idea che era balenata subito ai fan dato il suo passato nei Marine e il suo nome: John (come il John Stewart dei fumetti). Un'idea che Ramsey ha sempre apprezzato molto: "Avrete le vostre risposte. E saranno meritate. Ne abbiamo discusso per anni e penso che tutti sarete felici del finale della serie".

