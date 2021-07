Superman & Lois, John Diggle arriva a Smallville nel nuovo episodio

Le cose si stanno facendo davvero interessanti (e pericolose) in Superman & Lois, tanto da richiedere una visita d'eccezione da parte di un veterano dell'Arrowverse... Scopriamo accadrà nel nuovo episodio della serie grazie alla sinossi ufficiale diffusa da The CW.

Siamo al dodicesimo episodio della prima stagione di Superman & Lois, "Through the Valley of Death", che stando alla sinossi condivisa da The CW, non sarà una passeggiata nel parco per i nostri eroi, specialmente vista la situazione in cui si trova Clark (Tyler Hoechlin). Per fortuna, un volto familiare per i fan dell'Arrowverse dovrebbe arrivare in loro aiuto...

"Lois (Elizabeth Tulloch) e John Henry Irons (Wole Parks) non sembrano concordare su quale sia il modo migliore per cercare di fermare Morgan Edge (Adam Rayner). Nel frattempo, Jonathan (Jordan Elsass) incoraggia Jordan (Alex Garfin) a focalizzare l'attenzione sugli allenamenti per rafforzare i propri poteri, in modo tale da riuscire a localizzare il padre. In ultimo, un vecchio amico viene chiamato per aiutare nelle ricerche".

L'episodio è scritto da Katie Aldrin & Michael Narducci e diretto da Alexandra La Roche, e vedrà la partecipazione di Inde Navarette, Emmanuelle Chriqui, Erik Valdez, Dylan Walsh, oltre a David Ramsey nel ruolo di John Diggle (con tutta probabilità il "vecchio amico" al quale si fa riferimento nella descrizione).

Ramsey aveva già anticipato il suo ritorno nell'Arrowverse, sia in qualità di attore che di regista, e ha infatti diretto anche un precedente episodio di Superman & Lois.

L'episodio 1x12 Through the Valley of Death di Superman & Lois andrà in onda l'11 luglio su The CW.