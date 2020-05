Superman & Lois: Kristin Kreuk si complimenta con la nuova Lana Lang

Non sono stati solo i fan ad essere contenti per la scelta di Lana Lang in Superman & Lois, anche Kristin Kreuk ha dichiarato di essere soddisfatta per l'attrice che interpreterà il personaggio nella serie prodotta da The CW.

Kristine Kreuk ha prestato il suo volto per la Lana Lang vista nelle puntate di Smallville, diventando subito uno dei personaggi preferiti dai fan grazie alla sua convincente interpretazione. Ecco cosa ha dichiarato ai microfoni di TV Guide, riguardo ai piani del network per l'amica di infanzia di Clark Kent: "Non so molto riguardo la serie, ma sono sicura che sarà molto divertente. È un personaggio fantastico, e con la libertà che hanno gli autori di cambiare i soggetti dei fumetti, possono renderla ancora più attuale. Penso che sarà una Lana diversa, in un contesto differente. Sono molto curiosa di vedere come sarà nella serie, è un personaggio importante e sarà bello vederla in un ruolo di primo piano".

Inoltre ha voluto parlare anche di Emmanuelle Chirqui: "È una persona fantastica e molto carina, penso che sia stata una scelta azzeccata". Non resta che aspettare la messa in onda delle puntate, che debutteranno il prossimo gennaio 2021, nel frattempo vi lasciamo con la sinossi ufficiale di Superman & Lois.