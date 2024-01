Superman & Lois, al via i lavori sull'ultima stagione della serie The CW!

Lo scorso novembre è arrivata la conferma della cancellazione di Superman & Lois, o meglio del suo rinnovo per una quarta e ultima stagione più breve che avrebbe concluso la narrazione incentrata su questa versione dell'ultimo figlio di Krypton interpretato da Taylor Hoechlin. Terminati gli scioperi, sono emersi alcuni aggiornamenti sul finale.

La star della serie Elizabeth Tulloch ha offerto un nuovo aggiornamento sulla stagione finale. Nella giornata di ieri, l'interprete di Lois Lane ha condiviso sui social media la copertina della sceneggiatura del primo episodio della quarta stagione, rivelando che il titolo dell'episodio sarà "The End & The Beginning".

Qualche giorno prima, sempre Tulloch aveva anche condiviso che erano tutti "tornati al lavoro" sulla serie, offrendo uno scorcio del guardaroba di Lois Lane per Superman & Lois, e aggiungendo: "Siamo tornati al lavoro! Questa è una parte del guardaroba di Lois. È enorme. Abbiamo un reparto costumi davvero fantastico".

Con la fine di The Flash lo scorso anno e la cancellazione di Gotham Knights dopo una sola stagione, Superman & Lois segnerà la fine di un'era per The CW, che chiuderà tutte le serie tv DC del network, iniziata con Smallville nel 2001 e successivamente proseguita con l'ideazione dell'Arrowverse.

"Nelle ultime tre stagioni, Superman & Lois ha ridefinito sia il genere dei supereroi che quello dei drammi familiari, poiché Tyler, Elizabeth e l'intero cast hanno interpretato con impegno questi personaggi classici con nuovi strati di profondità e complessità che non erano mai stati esplorati prima nell'universo di Superman", aveva dichiarato Brad Schwartz, Presidente dell'Entertainment di The CW Network.

"Siamo grati per gli anni di duro lavoro e per l'efficace narrazione degli autori, dei produttori, degli attori e della troupe dello show, così come dei nostri fantastici partner della Warner Bros. Television e della Berlanti Productions. Mentre Superman si imbarcherà per il suo ultimo volo, il team ci lascerà con un addio assolutamente epico in 10 episodi a una delle famiglie CW più leggendarie di sempre".

La quarta e ultima stagione di Superman & Lois debutterà sulla CW a un certo punto del 2024.