Superman e Lois, Michael Bishop sulla svolta drammatica: 'Ho vissuto la stessa esperienza'

La terza stagione di Superman & Lois ha mostrato più di una scena drammatica, e Michael Bishop, interprete di Jonathan Kent, ha approfittato di un'intervista all'Entertainment Weekly per esprimere come una di esse manifestasse più di un parallelismo con la sua vita di tutti i giorni.

In particolare, Bishop si riferiva alla diagnosi del cancro di Lois Lane (Elizabeth Tullock). "È dura per loro" ha dichiarato l'attore, riferendosi alla famiglia Kent. "A mia madre, nella vita reale, è stato diagnosticato un cancro al seno circa cinque anni fa, e il modo in cui Jonathan cerca di scoprire che sua madre ha una patologia del genere è molto simile a come io ho affrontato l'intera situazione. È stato bizzarro sperimentare questa nuova stagione, perché stavo riflettendo molto sulla mia vita e su come l'evento avesse un impatto su di essa. In particolare, mi riferisco alla mia reazione e a quella di Jon, perché effettivamente sono davvero simili tra loro".

A commentare il colpo di scena è anche Tullock: "[Joanna Kerns] mi ha messa in contatto con donne sopravvissute al cancro o da una patologia simile e molto aggressiva, e personalmente l'ho trovata un'esperienza fantastica. Penso di aver parlato o intervistato – non so quale termine sia giusto – 10 o 11 donne diverse". Per approfondire l'argomento, ecco un articolo sulla lotta contro il cancro, tra terapie e nuovi farmaci. Auguriamo alla madre di Bishop e a tutti gli altri malati di cancro una guarigione e una terapia medica più efficaci possibili.

Testimonianze del genere ci ricordano come lo show di Greg Berlanti e Todd Helbing riesca a essere coraggioso, mantenendo tutta la qualità a cui siamo abituati fin dal primo episodio. E i fan non potrebbero essere più felici: il network CT ha annunciato la terza stagione di SUperman & Lois.