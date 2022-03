Superman & Lois, il network CW annuncia la stagione 3!

I fan del supereroe per antonomasia saranno lieti di sapere che Superman & Lois è stata rinnovata per la terza stagione! L'annuncio arriva dal network statunitense The CW, che si prepara alla programmazione della stagione televisiva 2022/2023 con il rinnovo di molte serie amate dagli spettatori.

Fin dal suo debutto, la serie è stata un successo per The CW e i fan hanno accolto calorosamente il primo rinnovo di Superman & Lois, annunciato poco più di un anno fa.

La serie racconta la storia del celebre supereroe interpretato da Tyler Hoechlin, con un focus sulla sua vita familiare al fianco della reporter Lois Lane (Elizabeth Tulloch) e i loro figli Jonathan e Jordan (rispettivamente interpretati da Jordan Elsass e Alex Garfin).

Se la prima stagione ci ha mostrato il loro ritorno a Smallville, con le loro nuove idilliache vite interrotte bruscamente dallo Straniero e da Morgan Edge, la stagione 2 di Superman & Lois ha visto un grande colpo di scena: l'arrivo a sorpresa di Bizzarro.

Nell'attesa di sapere che cosa ci aspetterà nei prossimi episodi, la notizia del rinnovo per una terza stagione di Superman & Lois certifica ancora una volta la grande dedizione del network statunitense nei confronti delle serie dell'Arrowverse.

Infatti, insieme all'annuncio relativo a Superman & Lois 3, The CW ha annunciato anche la stagione 9 di The Flash, ufficialmente la serie più longeva del franchise. L'amministratore delegato del network ha dichiarato che le serie rinnovate costituiranno "le solide fondamenta da cui partire per la programmazione della prossima stagione e oltre", ma non ha ancora rivelato le date d'uscita.