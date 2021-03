Superman & Lois: Nuove sfide per la famiglia Kent nella preview del quarto episodio

Dopo aver discusso degli easter egg presenti in Superman & Lois, scopriamo qualche dettaglio in più sul quarto episodio, grazie alla preview della puntata condivisa da The CW, network che ha prodotto la serie sulla famiglia Kent.

In calce alla notizia trovate il filmato condiviso su YouTube che ci permette di vedere qualche scena di "Haywire", quarto episodio della prima stagione di Superman & Lois. Ecco la sinossi ufficiale condivisa dal network: "Mentre si trovano tra gli spalti di una partita di football, Lois e Chrissy notano Morgan Edge discutere con il sindaco Dean e Kyle Kushing, le due notano subito i suoi maldestri tentativi di diventare il padrone della città. Nel frattempo Clark aiuta Lois durante una riunione, ma la situazione peggiora subito quando viene chiamato in causa da due parti diverse. Infine, Jonathan non è sicuro di cosa pensare sulla nuova situazione di Jordan". Oltre ai protagonisti, nel cast troveremo Emmanuelle Chriqui, Inde Navarrette, Wolé Parks e Dylan Walsh.

Alla regia è presente James Bamford, mentre la sceneggiatura è stata scritta da Michael Narducci. L'episodio andrà in onda il prossimo 16 marzo, mentre ancora non sappiamo quando sarà disponibile in Italia. Infine, vi segnaliamo questa notizia incentrata sugli effetti di Superman & Lois sulla trama dell'Arrowverse dopo gli eventi di Crisi sulle Terre Infinite.